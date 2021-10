x

SARONNO – L’intervento di restauro concluso in questi giorni sulla parete di sinistra della navata centrale della chiesa di San Francesco ha permesso di scoprire come gli affreschi siano i più ricchi dell’intero ciclo ma soprattutto come ci abbiano lavorato tre generazioni di artisti Legnani, il nonno Tommaso, il papà Giovanni Ambrogio e un giovane e talentuoso Stefano Maria che 17enne aveva già quel talento e quell’attenzione per i particolari che lo renderanno celebre come il Legnanino.

Il restauro, realizzato con un finanziamento regionale, ha portato a scoprire due cartigli su cui l’architetto Carlo Mariani che ha seguito l’intervento con la restauratrice Federico Bruschi ha già annunciato l’intenzione di effettuare degli approfondimenti. L’intervento realizzato ha confermato come l’affresco sia stato realizzato nel 1678 e sia decisamente più ricco e curato di quello presente sulla parete opposta.

Ma non solo. L’occhio esperto permette di notare come le scene secondarie siano più intense, ricche di movimento e di dettagli (a partire da quelli degli abiti e dei gioielli delle donne). Probabilmente perchè realizzate dal giovane Legnanino (Stefano Maria Legnani) che 17enne già mostra il proprio talento. Lo svelano alcuni particolari che poi accompagneranno l’opera dell’artista per tutta sua carriera come il ricercato e dettagliato boccolo dei capelli di uno degli angioletti.

Grazie al gruppo Chiese aperte e di Cantastorie, domani sabato, dalle 15 alle 19, sono in programma le visite guidate sui ponteggi, iniziate nello scorso fine settimana, in occasione della festa del Trasporto.

Si consiglia ai visitatori un abbigliamento comodo, a partire dalle scarpe, in modo da poter salire sui ponteggi in sicurezza. La prenotazione è obbligatoria ed è previsto un contributo a offerta libera per sostenere i restauri. E’ ancora possibile “adottare” una parte dei restauri, come gli angioletti ben visibili su entrambe le pareti della navata centrale contribuendo così a sostenere i costi dell’intervento di restauro. Tutte le informazioni sono disponibili su www.cantastoriesaronno.it

