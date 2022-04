x x

SARONNO – Grande orgoglio per la sezione Aia di Saronno, il presidente Davide Rosio ha ottenuto l’onorificenza di arbitro benemerito. Un traguardo importante per Rosio che è una colonna dell’associazione Aia nella città degli amaretti da un decennio.

Classe 1979 Rosio di professione avvocato da parte dell’associazione arbitri da 25 anni. E’ presidente della sezione di Saronno dal 2012. E’ stato insignito dell’onorificienza dal presidente nazionale Alfredo Trentalange insieme ad altri 84 colleghi in tutt’Italia. Il saronnese è tra i più giovani ad aver ottenuto il titolo di arbitro benemerito.

Rosio unisce una grande competenza calcistica ad una precisa conoscenza del regolamento ma a distinguerlo come presidente è soprattutto la grande capacità di motivare e di far crescere giovani talenti.

