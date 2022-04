x x

LAZZATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fratelli d’Italia di Lazzate circa l’evento pubblico circa la sicurezza nelle Groane.

Venerdì 8 aprile presso la sala Camino del centro Gal, a Lazzate, si parlerà di sicurezza nell’area Groane.

Un incontro pubblico organizzato da Fratelli d’Italia che vede tra i relatori l’assessore alla sicurezza Riccardo de Corato, il consigliere provinciale con delega alla Polizia Provinciale Claudio Rebosio, Sergio De Santis del dipartimento regionale di Sicurezza di Fratelli d’Italia: introduce il coordinatore provinciale Rosaro Mancino, modera il consigliere Lorella Babetto.



Si parlerà di Parco delle Groane, di spaccio, di furti, cosa è stato fatto ad oggi, cosa si può fare, le sinergie tra paesi confinanti, i possibili progetti da mettere in atto e tanto altro. È l’occasione per i cittadini di poter incontrare personalità costantemente impegnate nel campo della sicurezza ed aprire un confronto diretto.

