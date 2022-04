x x

SARONNO – Il prezzo praticato al distributore di Saronno era diverso da quello comunicato al Mise e per questo, per effetto di un controllo della polizia locale, tre stazioni di servizio della città degli amaretti si sono ritrovato con un verbale da 1.300 euro.

E’ un controllo che il comando della polizia locale di piazza Repubblica ha fatto anche in passato ma che negli ultimi giorni, visto l’aumento dei prezzi dei carburanti è diventato di grande attualità. In sostanza tutti i gestori di impianti di carburante hanno l’obbligo di comunicare i prezzi praticati nel proprio distributore al Mise Ministero per lo sviluppo economico nel caso non provvedano è prevista una sanzione. I prezzi devo essere comunicati, anche nel caso in cui restino invariati, almeno con cadenza settimanale.

In caso di omessa comunicazione o di prezzo praticato superiore a quello comunicato si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. E’ quello che è successo a Saronno dove il comando di piazza Repubblica ha realizzato una serie di controlli dei distributori controllando anche quest’obbligo e sanzionando i titolari. La legge prevede che l’autorità compentente per questo genere di controlli, che vanno nell’ottica di garantire la dovuta trasparenza al consumatore, sia proprio il Comune su cui insiste il distributore.

Ieri sono stati resi noti i risultati dei controlli della Guardia di Finanza di Como nei distrubutori per discrepanze tra il prezzo al distributore e quello sui cartelli esposti nei cartelloni presso l’area di servizio.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn