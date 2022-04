x x

CARONNO PERTUSELLA – La partitissima fra la Rheavendors Caronno e le campionesse d’Italia del Forlì riempie la tribuna dello stadio del softball di Bariola, pur in una giornata di sabato ventosa e con temperature decisamente rigide, soprattutto nel tardo pomeriggio e serata.

Nella prima partita, quella pomeridiana e particolarmente disturbata dal vento forte, tiene banco soprattutto la prova della lanciatrice romagnola Ilaria Cacciamani che con 10 strike out e tenendo duro in un finale di partita un po’ sofferto riesce a traghettare le sue ad una netta vittoria: 3-8. Partenza a razzo per le ospiti con 3 punti al primo inning, la reazione delle locali giunge alla terza ripresa con 2 punti ma Forlì ne realizza 2 subito alla quarta, ristabilendo il distacco mentre il settimo inning termina con un parziale di 1-3. Match godibile, con spettacolari prese al volo come quella nel finale della caronnese Fiorentini.

Nella partita serale si applaude un infinito fuoricampo della caronnese Yuribi Alicart alla terza ripresa, che tiene in corsa la Rhea sotto di 2 punti al secondo inning. Al quarto inning parziale di 1-1. Il pari giunge alla quinta ripresa con Alicart portata a casa da una valida di Ambrosi con sorpasso per un errore difensivo delle ospiti. Si va sul 4-3. In conclusione, la lanciatrice di casa Yilian Tornes tiene a secco le mazze delle romagnole e termina con la vittoria della Rhea.

Rheavendors Caronno-Forlì 3-8, 4-3

(foto: alcune fasi dell’incontro)

09042022