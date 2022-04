x x

ORIGGIO – Si terrà sabato 9 aprile alle 21, in piazza dell’Immacolata ad Origgio, il concerto “Stabat Mater”, una meditazione in musica organizzata da Officine Musicali in una collaborazione con la parrocchia Immacolata di Origgio.

L’ensemble di Officine Musicali composta dai violini di Aurora Bisanti e Elisa Scanziani, la viola di Francesca Turcato, il violoncello di Valentina Turati e l’organo di Luca Panetti, accompagneranno il soprano Serena Cedrola e il mezzosoprano Camilla Antonini in una meditazione in cui la musica e il sacro si combineranno sulle note della composizione Stabat Mater del celebre compositore e musicista Gianbattista Pergolesi.

A presentare la serata, sarà Giosuè Ceriani. L’ingresso alla serata è libero e gratuito, nel rispetto delle norme anti contagio.

(foto d’archivio)

