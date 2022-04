x x

SARONNO – “Per il quinto anno consecutivo abbiamo avuto il piacere di ricevere la visita degli studenti del master dell’Università Cattolica di Milano”: ad annunciarlo i responsabili del centro islamico di via Grieg a Saronno.

Gli studenti e i docenti sono stati accolti dall’imam Najib Al Bared e dai i giovani musulmani, ed hanno avuto modo di esplorare gli spazi del centro e di avere un confronto su diversi temi attuali e riguardanti il loro percorso universitario. Questi appuntamenti, rilevano dal centro islamico, “si prefiggono di avvicinare gli studenti e offrire loro la possibilità di conoscere da vicino una comunità e una realtà come la nostra. Cogliamo quest’occasione per ribadire come non vi siano porte, al centro islamico di Saronno, che non siano aperte alla comunità e alla società. Con grande auspicio, ci auguriamo di vedere sempre più istituzioni, università, istituti e scuole in visita alla nostra sede. Ringraziamo nuovamente gli studenti e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano”.

(foto: gli studenti dell’Università Cattolica di Milano in visita al centro islamico di Saronno)

10042022