SARONNO – La mostra itinerante, promossa dal Comitato per il centenario della nascita di Maria Lattuada, si è spostata dal salone del Municipio alla chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo.

“Nello spostamento – spiega Emiro Fresc portavoce del comitato promotore centenario Maria Lattuada – al totem che riporta i primi pannelli sulla famiglia di Maria, sul contesto storico nel quale Maria nasce e sull’albero genealogico dei Lattuada, si è aggiunto un nuovo supporto con due pannelli che riportano: uno le immagini di una Maria giovane e vivace in vacanza a Campodolcino nel 1938; l’altro alcune fotografie di Maria all’interno di gruppi diversi nel corso degli anni. In tutte le fotografie splende il sorriso di Maria ed emerge la sua gioia nello “stare insieme”. Completa il tutto, una emozionante fotografia formato 1:1 di Maria che nella penombra della chiesa ce la rende viva e presente ancora oggi”.

La mostra è stata posta all’ingresso della chiesa sulla sinistra, vicino al fonte Battesimale. I pannelli esposti sono solo la prima parte del trittico che verrà integrato nei mesi di giugno e settembre.

La mostra resterà in Prepositurale per un periodo non ancora definito e poi proseguirà per altri luoghi della nostra città: “L’invito – conclude Emiro Fresc – è quello di scrivete un vostro pensiero, un ricordo, una emozione sul quaderno che trovate nei pressi della mostra”.

