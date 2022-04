Anche Cislago si avvicina alla pasqua: chiesa piena di bimbi col ramoscello di ulivo

x x

CISLAGO – Proseguono in tutta la zona gli eventi religiosi ed aggregativi di avvicinamento alla pasqua 2022. Per la domenica delle palme a Cislago il ritrovo di tantissimi bambini, con le loro famiglie, è avvenuto nel cortile dell’oratorio Sacro cuore, dove c’è stata la distribuzione dei rametti d’ulivo. Poi la cerimonia religiosa nella chiesa parrocchiale, nella vicina piazza Toti. Un momento di preghiera, ma anche per stare insieme, in attesa della pasqua che si potrà celebrare, con le dovuto attenzioni anti-covid, finalmente con maggiore libertà rispetto agli ultimi anni di pandemia.

