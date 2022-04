x x

CERIANO LAGHETTO / COGLIATE – Oggi a Ceriano Laghetto, in via Laghetto, per una caduta dalla motocicletta è rimasto ferito un giovane di 29 anni. Sul posto, erano le 10.35, è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Saronno. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, con contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Alle 11.20 invece intervento dell’autolettiga della Croce rossa di Misinto in via Cappelletta a Cogliate per una caduta dalla bicicicletta. E’ stato soccorso un uomo di 50 anni , le sue condizioni non sono apparse preoccupanti, ha infatti riportato solo alcune lievi escoriazioni.

Incidente stradale la scorsa notte a Carbonate in via Sante Alighieri, una traversa dell’ex statale Varesina: per una caduta dalla motociclista è rimasto ferito un ragazzo di 15 anni. Il giovane è stato soccorso da una squadra dei vigili del fuoco, e dall’equipaggio di una ambulanza del Sos Mozzate, che ha quindi richiesto anche il supporto dell’automedica, che è arrivata da Varese. Il motociclista ha riportato lesioni e contusioni varie ed è stato trasportato all’ospedale “Galmarini” di Tradate, al momento del ricovero non è comunque apparso in pericolo di vita.

