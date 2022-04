Miriam e Serena: un anno di servizio civile al Parco Groane

x x

SOLARO – Miriam Caprotti e Serena Caputo hanno terminato il loro percorso di Servizio civile al Parco delle Groane. Esperienza durata un anno. Serena ha aderito al progetto “Parks4Future” e Miriam al progetto “Rete ecologica 2030”. Durante i 12 mesi si sono occupate delle diverse attività dell’ente parco in particolar modo dedicando tempo ai volontari, all’educazione ambientale e al front office.

Come ricordano dall’ente parco, che ha sede all’ex Polveriera di Solaro “Miriam e Serena hanno conosciuto il nostro territorio e i bambini delle scuole e si sono interfacciate con gli utenti del parco. A loro va un grazie lungo un anno da parte di tutto il personale del Parco delle Groane. Ringraziamento che ha voluto esprimere direttamente anche il presidente dell’ente, Emiliano Campi con un omaggio floreale”.

