COGLIATE – “In paese stanno partendo alcuni lavori di ripristino stradale e di conclusione di progetti partiti durante l’inverno, tra cui la realizzazione di due attraversamenti rialzati per cercare di rallentare le auto e aumentare la sicurezza dei pedoni lungo le provinciali”. Così il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, fa il punto sugli interventi per rendere più sicure le strade del paese.

Giro di vite delle forze dell’ordine

Inoltre, come ricorda il primo cittadino cogliatese, “la tenenza carabinieri di Cesano Maderno prosegue nel suo incessante lavoro di controllo del territorio e proprio nei giorni scorsi si è svolto un controllo dedicato sul nostro territorio al fine di prevenire criticità sulle nostre strade”.

22042022