x x

SARONNO – Leonardo Tarantino e l’europarlamentare Isabella Tovaglieri ieri hanno incontrato la sezione della Lega di Saronno con la partecipazione mista in presenza e videoconferenza di molti militanti e simpatizzanti, del referente provinciale Stefano Gualandris, del suo vice Federico Martegani ed il referente della zona sud della Provincia di Varese Andrea Tomasini.

Leonardo Tarantino ha illustrato l’attività parlamentare della Lega in Parlamento impegnata nel non aumentare le tasse per i cittadini.

“Questo è il momento di dare e non di togliere. In particolare la Lega sta monitorando che la nuova riforma del catasto non nasconda alcuna ipotesi di aumento delle tasse sulla casa per i cittadini. L’europarlamentare Isabella Tovaglieri ha illustrato le strategie leghiste presso il Parlamento dell’Unione Europea dove la Lega si sta battendo affinché l’Europa si occupi sempre di più di grandi tematiche in un’ottica di sussidiarietà e collaborazione, evitando di occuparsi di tematiche legate agli ambiti locali che aumentano invece la burocrazia e sono di intralcio”.

La sezione della Lega saronnese ha accolto molto positivamente gli interventi dei suoi esponenti che ringrazia pubblicamente.