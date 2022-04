x x

BESANA IN BRIANZA – Il campionato della Rossella ETS Caronno Pertusella si sta concludendo nel peggiore dei modi. Già fuori dalla corsa per i playoff promozione, i gialloblù escono sconfitti nel recupero della 14ª giornata di campionato (Serie B, volley maschile) perdendo 3-1 contro la Polisportiva Besananese, sicuramente non una delle squadre più temibili del campionato.

I padroni di casa sono autori di una prova maiuscola, cosa non pervenuta nella metàcampo di Caronno Pertusella. Perso il primo parziale 25-22, la Rossella ETS si rifà nel secondo set, vinto ai vantaggi 24-26. Qui, Besanese alza il livello del gioco e chiude la sfida con i successivi 25-20 e 25-23.

Per la Rossella ETS Caronno Pertusella, quarta in classifica e ben lontana da un posto per i playoff, resta l’ultima sfida per onorare il campionato contro il Volleymania Nembro.