SARONNO – “La rielezione, con ampio margine, di Emanuel Macron alla Presidenza della Repubblica francese è un risultato importante in questo momento difficile per l’Europa e per il mondo”.

Inizia così il commento del sindaco Augusto Airoldi sul risultato del ballottaggio in Francia.

“I francesi hanno scelto di stare con l’Europa della moderazione e della concretezza e rifiutato, ancora una volta, le sirene estremiste di Marine Le Pen. Non è tempo di equidistanze ed equilibrismi”.

