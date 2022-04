x x

ORIGGIO – Bilancio positivo anzi oltre le più rosee aspettative per la Fiera delle merci e del bestiame di Origgio che, nonostante il tempo incerto e le restrizioni imposte dalla pandemia (che hanno costretto a rinunciato a spettacoli e concorsi morfologici) si è confermata anche dopo due anni di stop l’autentico evento del 25 aprile del Saronnese e non solo.

Una sfida vinta per l’Amministrazione origgese che in piena ondata covid tra novembre e dicembre ha deciso comunque di organizzare l’evento se pur senza animali lanciando comunque un segnale sull’importanza e la fiducia in questo evento tradizionale. E gli apprezzamenti sono arrivati dagli ambulanti oltre 400 che malgrado il tempo incento sono arrivati con i propri stand e ai tantissimi clienti che hanno affollato la Fiera fin dalle 8 del mattino. Apprezzati gli eventi complementari (superzero e mago bolle, Falconieri egli intramontabili gonfiabili e quad per i bimbi).

Un plauso per l’organizzazione, guidata dalla polizia locale del comandante Alfredo Pontiggia, che ha gestito al meglio il grande afflusso di visitatori e le piccoli emergenze che si sono registrate nel corso della giornata. Sono stati 4 gli interveni di soccorso a partire dal malore di un 85enne caduto dalla bicicletta alle 8,30 che ha visto arrivare l’elisoccorso.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn