Dante “ritrova” la compagna di scuola che non vedeva da 25 anni

CERIANO LAGHETTO – Dante Cattaneo ha ritrovato la campagna di classe delle elementari, che non vedeva da 25 anni: incontro gradisissimo, del quale il vicesindaco di Ceriano Laghetto ha voluto parlare sui social, pubblicando una foto con l’amica Carolina, che adesso viva dall’altra parte d’Italia.

Che emozione ritrovarsi dopo ben 25 anni. È venuta a trovarmi dalla provincia di Caserta Carolina, compagna di classe ai tempi delle elementari! In questi anni, non aveva più rivisto il nostro paese ed è rimasta stupita di quanto sia diventato bello! Un caro saluto da Carolina a tutti i cerianesi, in particolare ai compagni classe 1983.

(foto: il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, con l’ex compagna di classe, “ritrovata” dopo 25 anni)

29042022