CERIANO LAGHETTO – La Peugeot 206 non ha rispettato l’alt dei carabinieri e ne è scaturito un inseguimento a tutta velocità fra la periferia di Cogliate e quella di Ceriano Laghetto dove le due persone a bordo del mezzo, in via Fornace, hanno improvvisamente accostato, hanno abbandonato la vettura e sono scappate a piedi correndo nei boschi vicini, riuscendo a fare perdere le tracce, Potrebbe essersi trattato di spacciatori di droga, operativi in quella zona. Il fatto è accaduto alle 17, alle porte del Parco Groane dove ultimamente si è assistito ad una lunga serie di episodi criminosi, proprio l’altra sera una sparatoria con un 32enne marocchino rimasto ferito ad entrambe le gambe.

I carabinieri hanno sequestrato la Peugeot, molto datata e che è risultata di proprietà, o meglio intestata ad un prestanome; con tutta probabilità sarà definitivamente sequestrata.

(foto archivio)

30042022