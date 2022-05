x x

BULAGAROGRASSO – Si è svolto questo pomeriggio il match che vedeva la società padrona di casa affrontare il Misinto, sfida valevole per la terzultima giornata di campionato.

La squadra di Misinto è la più vivace nella prima metà di gara e riesce a trovare presto la rete del vantaggio: Mazzeo di testa su calcio piazzato si iscrive al tabellino dei marcatori, siamo sullo 0-1.

Al 30′ si ha una svolta nel match: il direttore di gara sanziona con un rosso un calciatore del Misinto che è ora costretto a difendere in 10 per i restanti 60′ di gara.

La squadra di casa riesce a concludere il primo tempo pareggiando nei minuti rimanenti portandosi sulla parità.

A pochi minuti dalla ripresa il Bulgarograsso riesce a sfruttare la superiorità numerica e ad allungare, il risultato si porta sull’2-1.

Il Misinto prova, nonostante l’uomo in meno, a ribadire il vantaggio sulla squadra di casa ma così facendo si scopre e concede un contropiede che il Bulgarograsso è abile a sfruttare, 3-1.

Si conclude così il match sul 3-1, peccato per il Misinto aver dovuto giocare per 60′ con l’uomo in meno non riuscendo ad avere in mano il gioco, abile invece la squadra di casa a sfruttare sia la superiorità numerica sia il contropiede, ora testa alla prossima partita che sarà chiave in ottica retrocessione.

Alessio Cattaneo

BULGAROGRASSO-MISINTO 3-1

BULGAROGRASSO: Calandra, Raimondo, Marinoni, Manzo, Gatti, Baudo (1′ st Indrigo), Cirillo (23′ st Millefanti), Centinaro, Akuetteh (45′ st Rizzi), Pitzalis (45′ st Pirisi), Sangiorgio (37′ st Cristallo) .

MISINTO: Bordonali, Spoleti, Mazzeo, Peverelli, Franzoni, Anzani, Baldassarre (23′ st Lemos), Garziano (28′ st Riva), Oddo, Romeo, Mariniello. all.Vago.

MARCATORI: pt Mazzeo.