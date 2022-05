x x

SARONNO – Il primo a commentare, l’annuncio dell’Amministrazione comunale della data precisa di chiusura della ztl ai non autorizzati anche al pomeriggio e anche nell’anello tra via Cavour e via Pozzetto è Michele Castelli presidente di Assarcom.

La notizia della volontà dell’Amministrazione di stoppare la sperimentazione avviata dall’allora sindaco Alessandro Fagioli nel 2016 è di pubblico dominio da poco meno di un mese ma al momento il mondo politico è rimasto silente malgrado del provvedimento sia sia parlato molto anche in campagna elettorale. A rompere il silenzio, dopo che il Comune ha ufficializzato la data di fine della sperimentazione, ossia il primo giugno, è Michele Castelli.

“Come presidente associazione Assarcom – ha spiegato – sono contrario a questa novità. L’ho rimarcato più volte ma purtroppo chi decide è l’amministrazione comunale. Prevedo disagi per i commercianti e artigiani del centro senza che ci sia un reale miglioramento per i residenti. E’ un errore ma evidentemente poi le responsabilità cadranno su chi ha preso e sostenuto questa decisione”.

