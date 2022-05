x x

SARONNO – Anche un saronnese ha gareggiato sul percorso allestito a Cuasso al monte dal Valceresio Bike: Tommaso Re, saronnese classe 2008.

Il giovanissimo biker, tesserato per la società JuGreen di Gorla Minore, ha gareggiato nella giornata di domenica 1 maggio e si è aggiudicato il titolo di campione Provinciale di Mountain Bike, nella categoria esordienti secondo anno.

A partecipare alla competizione a Cuasso al Monte oltre 300 ciclisti provenienti da vari club lombardi: la gara è risultata valida per l’assegnazione del campionato regionale nelle categorie Master, sebbene i concorrenti master superassero appena il centinaio, e Open, oltre che il campionato provinciale varesino.

