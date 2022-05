x x

SARONNO – Dopo il successo, in termini di ascolto e partecipazione ma anche di attenzione per i temi emersi, della prima puntata Radiorizzonti e ilSaronno tornano ad accendere i riflettori sulla situazione dell’ospedale di piazzale Borella.

Continua, domani martedì 10 maggio, lo speciale che vedrà un parterre di ospiti, politici e tecnici, rispondere alle domande sul futuro dell’ospedale: “Lo stato di emergenza è finito il 31 marzo e malgrado i contagi non siano azzerati pensiamo sia il momento per dare alla città di Saronno e al bacino d’utenza del presidio delle risposte concrete – spiegano il responsabile di Radiorizzonti Massimo Tallarini e la direttrice de ilSaronno Sara Giudici – per questo abbiamo pensato di dare la parola a chi occupa dell’ospedale e può dare le risposte del caso”.

Domani sera alle 21 secondo faccia a faccia con Eugenio Porfido direttore generale dell’Asst Valle Olona, Claudio Arici direttore sanitario e Massimo Beneggi portavoce del Comitato per la salvaguardia dell’ospedale. A moderare gli appuntamenti formulando le domande dei saronnesi Agostino Masini e Sara Giudici. Per seguire gli appuntamenti sarà disponibile una diretta play by play su ilSaronno con diretta video su Facebook e una diretta audio su radio 88 FM, sul sito www.radiorizzonti.org oppure sull’applicazione di Radiorizzonti.

QUI IL VIDEO DEL PRIMO INCONTRO

QUI IL RIASSUNTONE DI QUANTO EMERSO

Ultimo appuntamento martedì 17 maggio con il sindaco Augusto Airoldi, Francesco Licata (Pd) e Raffaele Fagioli (Lega) in presenza e interventi degli altri capogruppo in consiglio comunale.

