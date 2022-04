x x

SARONNO – Dopo il successo, in termini di ascolto e partecipazione ma anche di attenzione per i temi emersi, della recente tavola rotonda Radiorizzonti e ilSaronno tornano ad accendere i riflettori sulla situazione dell’ospedale di piazzale Borella.

“Lo stato di emergenza è finito il 31 marzo e malgrado i contagi non siano azzerati pensiamo sia il momento per dare alla città di Saronno e al bacino d’utenza del presidio delle risposte concrete – spiegano il responsabile di Radiorizzonti Massimo Tallarini e la direttrice de ilSaronno Sara Giudici – per questo abbiamo pensato di dare la parola a chi occupa dell’ospedale e può dare le risposte del caso”.

Tre incontri con altrettanti faccia a faccia per chiedere risposte, dati e cifre: “Ogni ospite avrà le domande con anticipo in modo da poter arrivare informazioni precise e dettagliate. Raccoglieremo anche le richieste degli ascoltatori di Radiorizzonti e dei lettori de ilSaronno che saranno riassunte in un’intervista snella ma molto concreta”.

Ma chi saranno gli ospiti? “Martedì 26 aprile ci saranno i consiglieri regionali Emanuele Monti e Samuele Astuti. Martedì 10 maggio il direttore dell’azienda ospedaliera Asst Valle Olona Eugenio Porfido con il direttore sanitario Claudio Arici e il portavoce del comitato per la salvaguardia dell’ospedale di Saronno Massimo Beneggi. Ultimo appuntamento martedì 17 maggio con il sindaco Augusto Airoldi, Francesco Licata (Pd) e Raffaele Fagioli (Lega) in presenza e interventi degli altri capogruppo in consiglio comunale.

A moderare gli appuntamenti formulando le domande dei saronnesi Agostino Masini e Sara Giudici.

Per seguire gli appuntamenti sarà disponibile una diretta play by play su ilSaronno e una diretta audio su radio 88 FM, sul sito www.radiorizzonti.org oppure sull’applicazione di Radiorizzonti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn