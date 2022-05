x x

SARONNO – Verso la fine la stagione del calcio locale, ed è anche il momento dei verdetti per molti club. Perdendo in casa 2-3 contro il Bra nell’ultima giornata di serie D la Caronnese vede sfumare l’obiettivo dei playoff e comunque quello primario della salvezza è stato raggiunto con largo anticipo.

In Prima categoria ieri l’Esperia Lomazzo ha chiuso una stagione trionfale: già matematicamente prima, ora più pensare alla prossima annata in Promozione mentre nello stesso girone il Rovellasca si vuole concentrare sui playoff.

In Seconda categoria battendo il Mocchetti il Cistellum ha superato il primo turno dei playoff.

Sempre in Seconda, largo successo della Gerenzanese nell’ultimo recupero della stagione.

In Terza categoria Cogliatese corsara: ha espugnato 2-1 il campo del Limbiate e vinto i playoff.

