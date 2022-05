x x

CESANO MADERNO – Tour della prevenzione dei tumori della pelle a cura della Lilt: martedì 24 maggio visite dermatologiche gratuite in piazza Esedra.

Un ambulatorio mobile della Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori-Associazione provinciale Milano Monza Brianza Aps, sarà a disposizione della cittadinanza per visite gratuite di prevenzione dei tumori della pelle dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 di martedì 24 maggio in piazza Esedra, senza prenotazione e fino ad esaurimento posti. L’appuntamento di Cesano, che si inserisce in un calendario che coinvolge anche altri Comuni del milanese, è rivolto in particolare alle fasce più deboli della popolazione per una loro maggior sensibilizzazione sul tema della prevenzione, perchè dietro le sembianze di un neo può celarsi una delle forme tumorali più diffuse e pericolose per la cute: il melanoma. Ma da qualche anno, grazie alle diagnosi precoci e alle attività di prevenzione, le percentuali di guarigione sono in netto aumento. Esporsi con cura ai raggi solari e sottoporsi a controlli periodici sono due buone abitudini da mettere in atto per far fronte a questa grave neoplasia.

