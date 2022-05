x x

SARONNO – Il tour Miss Italia 2022 in Lombardia è iniziato con il primo importante casting regionale al Ristorante del

centro ippico La Rosa Bianca di Zanica in provincia di Bergamo.

Una cinquantina di ragazze sfilando con abito da sera e body del concorso si sono sottoposte casting regionale organizzato da Rial Events, dove sono state scelte le 32 concorrenti che saranno protagoniste del Tour Miss Italia Lombardia 2022. Tra di loro Noemi Biondini la saronnese che ha conquistato un posto facendo parte del gruppo della provincia di Varese che comprende anche la castellanzese Normi Bertani, Kleja Koci di Gallarate, Gidi Dragovoja e Nikola Durisova entrambe di Varese.

Le prossime tappe di Miss Italia Lombardia saranno l’1 giugno alla Discoteca Mascara di Mantova e il 16 giugno invece il Tour farà tappa in Terrazza Malaspina a San Felice (MI).

