SARONNO – LANZO – CARONNO PERTUSELLA – L’ultima miss Italia Saronno Iryna Nicoli ha portato fortuna alle bellezze del Saronnese che sono riuscite a conquistare due fasce, passando così il turno, alla selezione per l’elezione di Miss Valle D’intelvi che ha visto 27 concorrenti. Ad essere proclamata vincitrice della serata è stata Serin Ajimi di Mintano Lucino ma non solo mancate soddisfazioni per le bellezze saronnesi.

Miss Be-Much (terza classificata) è Sofia Premoli è di Saronno, alta 170 ha 23 anni bionda occhi chiari nella vita studia management all’università Cattolica mentre la quinta classificata è Andrea Aurora Testa, di Caronno Pertusella, 18enne è alta 172, mora occhi neri studia moda. Il suo sport preferito è il softball.

Una serata all’insegna del Saronnese visto che proprio Iryna Nicoli, ultima miss Italia Saronno poi approdata delle finale nazionali e diventata testimonial di Miluna, è stata la madrina della serata.

La prossima tappa sarà in provincia di Bergamo al Ristorante del Centro Ippico La Rosa Bianca di Zanica.