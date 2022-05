x x

SARONNO – Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione quanto accaduto ieri pomeriggio in via San Giuseppe.

Secondo la ricostruzione di una testimone, una passante, tre minorenni, tra i 15 e 16 anni, sono stati presi di mira da altrettanti coetanei che gli hanno portato via cellulare e portafoglio. Una delle vittime ha avuto il coraggio di inseguire uno degli aggressori fino in stazione. Qui il fuggitivo su segnalazione della vittima ma anche di altri testimoni è stato raggiunto e bloccato dalla polizia di stato e dalla polizia locale alla banchina del secondo binario.

Della vicenda si occuperà proprio la polizia di stato che oltre a chiarire con precisione l’accaduto dovrà anche cercare di identificare i complici e recuperare la refurtiva.

