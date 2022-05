x x

GERENZANO – SARONNO – CARONNO PERTUSELLA – ORIGGIO – CISLAGO – uBOLDOArriva l’estate e la voglia di piscina ma per riempire le piscine superiori a 10 metri cubi sarà necessario richiedere l’autorizzazione ad Alfa.

Ecco tutte le info

Si informa che per il riempimento di piscine la cui misura è superiore a 10 metri cubi (ossia per tutte le piscine più grandi di 5x2x1 mt) con acqua degli acquedotti gestiti da Alfa Srl è necessario richiedere un “nulla osta”. Questo allo scopo di limitare al minimo possibili disagi (come cali di pressione) nell’erogazione d’acqua potabile alle altre utenze della zona.

Per ottenere il “nulla osta”, è necessario inviare una richiesta via mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] indicando nome e cognome dell’utente a cui è intestato il contatore, l’indirizzo di fornitura, un recapito telefonico, volumetria della piscina, giorno e orari indicativi nei quali si intende procedere al riempimento, oppure compilare direttamente il modulo on line sul nostro sito alla pagina: https://www.alfavarese.it/richiesta-nulla-osta-piscine/

Alfa provvederà a riscontrare la richiesta con una mail di risposta, per confermare la possibilità di effettuare l’operazione di riempimento alla data e negli orari richiesti oppure indicando la prima data e gli orari alternativi possibili.

Per ulteriori informazioni su contratti, bollette, allacci, gestione e lettura contatori, disdette, segnalazioni, contattare Numero Verde Gratuito: 800.103.500 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 in orario continuato e sabato dalle 8.30 alle 12.30.- E-mail: [email protected]

