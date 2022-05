x x

SARONNO – Neppure la nebbia ha firmato la corsa verso il primo posto del podio della Gs Robur che con i calciatori del 2011 ha conquistato il primo posto nella seconda edizione del torneo di calcio giovanile “ A.S.D. Football Club Sauze d’Oulx”

Come voluto dagli organizzatori il torneo è stato una grande festa di sport e di amicizia in cui i ragazzi saronnesi hanno visto il girone sabato e domenica mattina la finale primo posto. Invidiabile il risultato ottenuto dai leoni della Robur che si sono imposti con un 5-2.

Vincente anche la squadra del 2009 che ha ottenuto il primo posto al torneo di Limbiate.

