x x

LIMBIATE – “Prendersi cura delle nostre strade significa prendersi cura della sicurezza dei nostri cittadini. In questi giorni sono stati eseguiti i lavori di manutenzione nella rotonda fra via Silvio Pellico, via Trieste e via Sicilia. Con il passare del tempo ed il continuo transito di veicoli si erano formati degli avvallamenti pericolosi: quindi sono stati rimossi i sanpietrini per permettere di colmare i dislivelli presenti nella strada e di svolgere degli interventi finalizzati a riordinare il manto stradale”. A fare il punto delle opere in città è una nota dell’Amministrazione civica limbiatese, riguardo ai lavori pubblici che sono in corso di svolgimento.

Proseguono dal Comune: “Infine, la pavimentazione, è stata ripristinata.A completamento dell’intervento i paletti che delineano lo spazio pedonale saranno risistemati ed, in alcuni punti, saranno posizionate delle barriere per aumentare la sicurezza dei pedoni”.

(foto: lavori in corso alla rotonda fra via Silvio Pellico, via Trieste e via Sicilia a Limbiate)

31052022