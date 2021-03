Il saronnese Paolo Bocedi e il caso Fabrizio Corona: “Esagerato quel che gli sta accadendo”

SARONNO – “Mesi fa mi ero occupato di Fabrizio Corona per poi lasciarlo al suo destino. Oggi però mi sembra esagerato tutto quello che gli sta accadendo. Sono liberi mafiosi ed assassini mentre a lui tocca il peggio, sembra quasi un accanimento giudiziario, al limite della sopportazione. Domani pubblicherò su Facebook la lettera che Fabrizio mi aveva scritto dal carcere di Opera”. A parlare è il saronnese Paolo Bocedi (foto), presidente nazionale dell’associazione antiracket Sos Italia libera.

Per Corona, il “paparazzo” delle star finito poi in una serie di guai giudiziari, in passato Bocedi aveva lanciato un appello all’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con una rischiesta di “Grazia”, sottolineando che si trattava di un intervento per una questione “umanitaria” e di “equità” e ricordando che l’ex fotografo dei vip era già da tempo in carcere, epilogo di una vicenda giudiziaria trascinatasi per lungo tempo ma che, secondo Bocedi, avrebbe almeno potuto portare a definirsi con una condanna ai domiciliari.

14032021