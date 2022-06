Softball, l’americana Handley nuova lanciatrice dell’Inox Team Saronno

SARONNO – “Siamo felicissimi di annunciare ufficialmente che Lexie Handley sarà una giocatrice nerazzurra per il resto della stagione! Alexis Marie Handley, classe 1998 è una lanciatrice mancina, originaria di Mogadore in Ohio”. Ad informare dell’arrivo della nuova giocatrice, sbarca in Italia proprio l’altro giorno, sono i dirigenti dell’Inox Team Saronno, impegnato nel campionato di softball serie A1.

Dopo l’esperienza all’Ohio State University ha giocato anche ad Auburn per Alabama University. “Il suo arrivo va a migliorare un roster molto giovane che sta lavorando tantissimo per ottenere la qualificazione ai playoff” rilevano dal club del presidente Massimo Rotondo. Oggi dalle 17 Saronno gioca in casa, sul diamante di via De Sanctis, contro il Bussolengo.

Programma 5′ di Intergirone

Sabato 4 giugno

Taurus Donati Gomme Old Parma – MKF Bollate (H. 16; 30′ dopo la fine di gara 1)

Poderi dal Nespoli Forlì – Bertazzoni Collecchio (H. 17; 30′ dopo la fine di gara 1)

Inox Team Saronno – Bussolengo 2.0 (H. 17; 30′ dopo la fine di gara 1)

Rheavendors Caronno – Head Reborn Sestese (H. 17; 30′ dopo la fine di gara 1)

Domenica 5 giugno

Mia Office Blue Girls Pianoro – Banco di Sardegna Nuoro (H. 11; 30′ dopo la fine di gara 1).

Classifiche. Girone A: MKF Bollate (14 vinte – 2 perse), .875; Mia Office Blue Girls Pianoro (9-5), .642; Inox Team Saronno (10-6), .625; Head Reborn Sestese (7-9), .438; Bertazzoni Collecchio (6-8), .429. Girone B: Poderi dal Nespoli Forlì (11 vinte – 5 perse), .687; RheaVendors Caronno (10-6), .625; Metalco Thunders Castelfranco (8-10), .444; Taurus Donati Gomme Old Parma (5-11) .312, Nuoro Banco di Sardegna (4-10), .286; Bussolengo 2.0 (2-14), .125.

04062022