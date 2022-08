x x

SARONNO – Vinto il posticipo della domenica pomeriggio a Sesto Fiorentino, l’Inox Team Saronno attende ora di conoscere l’avversario della semifinale scudetto, Caronno o Forlì (al riguardo il verdetto verrà emesso nel prossimo fine settimana all’ultima giornata di regular season).

Dalle 13.30 il doppio incontro odierno con la Sestese. In gara 1 l’Inox Team Saronno impiega solamente un inning di rodaggio contro l’Head Reborn Sestese prima di scatenare tutti i suoi cavalli offensivi, potendo contare sulla solida prestazione di Alice Nicolini e Rusconi in pedana: Bettinsoli (doppio) ed Armirotto (singolo) portano a casa quattro punti tra secondo e terzo attacco ed indirizzano la gara che si trasforma in un assolo nerazzurro. Con le valide di Arianna Nicolini, Rotondo e Marrone, oltre alla base su ball a basi cariche ottenuta da Anselmi, in cinque riprese Saronno si porta sul 10-0 utile per chiudere anticipatamente le ostilità.

Alexis Handley: 17 strike out!

Gara 2 vede Saronno segnare immediatamente e portarsi sul 4-0 dopo tre inning con i doppi di Longhi e Pietroni e i contatti di Armirotto (scelta difesa) e Brugnoli (singolo), approfittando di un inizio non semplice di Iraimis Diaz che da quel momento si riprende ritirando dodici battitori di Saronno consecutivamente. L’attacco della Sestese non trova però alcuna contromisura ai lanci di Alexis Handley, la quale, dopo la base su ball concessa a Bartoli in apertura, lascia solo le briciole alle avversarie e la sua no-hitter viene rotta solamente solamente ad un out dalla fine dal doppio di Fabbri. A fine gara saranno ben 17 gli strikeout per lei, tra cui un raro four-strikeout inning nella seconda frazione.

Head Reborn Sestese – Inox Team Saronno 0-10 (5°); 0-4

Classifiche. Girone A: Inox Team Saronno (19 vittorie – 7 sconfitte, .731); MKF Bollate (18-8, .692); Mia Office Blue Girls Pianoro (17-11, .607); Bertazzoni Collecchio (15-11, .577); Head Reborn Sestese (8-18, .308). Girone B: Rheavendors Caronno, Poderi dal Nespoli Forlì (19-9, .679); Metalco Thunders Castelfranco (13-15, .464); Taurus Donati Gomme Old Parma (11-17, .393); Banco di Sardegna Nuoro (7-21, .250); Bussolengo 2.0 (4-24, .143).

Ieri l’incontro “pareggiato” dalla Rheavendors Caronno Pertusella con l’Old Parma.

(foto: Valeria Bettinsoli, Inox Team Saronno. Credit EzR/Nadoc)

28082022