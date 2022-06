x x

SARONNO – La cronaca torna protagonista della vita cittadina con il terzo furto con strappo in 3 mesi nella zona di via Padre Reina. Nel mirino un’anziana.

Infortunio sul lavoro, sabato pomeriggio in via Radice alla Cassina Ferrara.

Maxi graffito anarchico contro la sorveglianza speciale al quartiere Prealpi.

Non ai placano le polemiche per la scelta dell’Amministrazione comunale di rinunciare alla notte bianca.

Cosa è successo nel parcheggio di piazza Saragat? Ecco la spiegazione.

