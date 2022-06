x x

SARONNO – “Sono assolutamente contrario alla scelta dell’Amministrazione comunale di non fare la notte bianca. Rinunciare a questo evento è come chiudere la porta in faccia commercio e i cittadini. Che senso ha girare tra i commercianti per ascoltarli e poi chiudere la possibilità di guadagno e intrattenimento per il pubblico?”.

Sono le parole di Michele Castelli, presidente di Assarcom che torna sul tema dell’evento che non si potrà tenere per motivi di sicurezza.

“Gia la chiusura della ztl provocherà non pochi disagi ai commercianti – rimarca – ci aggiungiamo anche lo stop alla manifestazione Notte bianca in un’estate in cui i commercianti hanno bisogno di occasioni per incrementare le entrate e la città di iniziative per stare insieme”.

E lancia un appello ai commercianti: “Non accettiamo passivamente la decisione dell’Amministrazione sulla notte bianca mettevi in gioco per ottenere quello che serve alla città”.

(foto archivio)

—

04062022