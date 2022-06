x x

SARONNO – E’ successo giovedì 2 giugno mentre la città si era radunata in piazza per le celebrazioni della festa della Repubblica. Un uomo si è avvicinata ad un’anziana e le ha strappato la catenina dal collo e si è allontanato senza lasciare traccia. Un’aggressione che la donna ha denunciato ieri ai carabinieri con un dettagliato resoconto del gioiello strappato nella speranza che possa essere recuperato. Pochi invece i dettagli sul rapinatore. Il blitz è avvenuto molto rapidamente e la donna non è riuscita a vedere nulla del malvivente.

La notizia ha preso fatto il giro del quartiere. Anche perchè si tratta del terzo colpo. Il precedente era avvenuto lo scorso 11 maggio sempre nella stessa zona. L’uomo era stato colpito al volto con un pugno e poi gli è stata strappata la catenina. La vittima, che era dovuto ricorrere alle cure mediche, aveva presentato una formale denuncia ai carabinieri.

Prima ancora nella zona di via Ramazzotti, lo scorso 11 marzo era stata presa di mira una 64enne saronnese. La donna si era ritrovata una mano sulla bocca mentre uno sconosciuto vestito di nero e con la testa coperta da un cappuccio le strappava la catenina frugandole la borsetta per prendere anche il portafoglio.

