SOLARO – Un modo per conoscere una realtà solarese d’eccellenza e per apprezzare i rinnovati spazi ed il piano formativo sempre all’avanguardia preparato dalle educatrici professionali della struttura. L’open day dell’asilo nido Il Girasole di via San Quirico presenterà le attività del prossimo anno scolastico, proponendo alle famiglie che vorranno partecipare alcuni giochi in giardino, una visita guidata degli spazi interni, la presentazione del progetto pedagogico e l’illustrazione del nuovo corso d’inglese in partenza a settembre. L’appuntamento è per tutta la giornata di sabato 11 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a [email protected] oppure chiamare il numero 029690743.

“Quello fornito dall’asilo nido – spiega Serena Nasta, consigliera comunale con delega all’Infanzia – è un servizio prezioso e di qualità. Ma è anche sempre più una scelta precisa per tante famiglie, che credono nelle opportunità educative e di socializzazione offerte dai nidi in generale. Aprire il nido Il Girasole alle famiglie servirà a far conoscere il progetto educativo, oltre che la struttura. Dal prossimo anno si sperimenterà anche l’apprendimento della lingua inglese, per i bimbi più grandicelli, con l’ausilio di una scuola specializzata. L’open day sarà poi l’occasione per fare domande e soddisfare eventuali curiosità, vista la presenza delle educatrici. Dopo gli ultimi anni caratterizzati da regole rigide ma necessarie, sarà un momento di apertura verso tutte le famiglie interessate”.

(foto d’archivio)

