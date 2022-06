x x

SARONNO – Grande emozione stamattina allo stadio Colombo Gianetti per la partenza della 37esima 24 per un’ora la staffetta organizzata dal Gap Saronno. Sono 44 le squadre che hanno allestito i propri gazebo per vivere per 24 ore accanto agli atleti che correndo 60 minuti per uno condivideranno una no stop di sport allo stadio di via Biffi.

Un’edizione un po’ diversa dal solito soprattutto per le stringenti normative di sicurezza che impongono, ad esempio agli atleti di entrare in pista dal tunnel del calcio cambiando un po’ la routine della gara. Resta comunque la grande emozione e la grande passione per la corsa ma soprattutto in quest’edizione post pandemia la gioia di ritrovarsi.

Tra le novità la Ultra una gara competitiva che vedrà 46 atleti correre da soli per 24, 12 o 6 ore. Attorno alla pista il mondo dei volontari Gap che hanno allestito tanti servizi, dai punti di ristoro alle collaborazione con Meditel a Aimo, per essere vicini e di sostegno alle squadre e anche tanta solidarietà ad esempio con il progetto della Croce Rossa per l’acquisto di una nuova ambulanza. Tra i presenti anche l’assessore allo Sport Gabriele Musarò.

IlSaronno ha deciso di sostenere l’evento con una mediapartnership che ci permetterà di raccontare tutti i momenti della gara. Appuntamento nel pomeriggio per la staffetta dei piccoli. (QUI TUTTE LE NOTIZIE)

