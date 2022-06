x x

SARONNO – Lipomo, Azzurra e Atletica Trecate: al passaggio di testimone dell’1 erano queste tre squadre le uniche ad avere superato i 500 giri di pista allo stadio “Colombo Gianetti”, dopo oltre 14 ore di gara no stop. Saranno dunque queste tre formazioni a contendersi il successo finale, oggi all’arrivo delle 10?

La gara va avanti, con tante persone che hanno deciso di restare tutta la notte allo stadio per sostenere amico e compagni di squadra impegnati nella loro frazione. In gara 44 squadre, complessivamente 1.056 i concorrenti.

Nel pomeriggio di sabato divisi in 4 squadre 32 bimbi saronnesi si sono divertiti a vivere l’emozione della staffetta 24 per un’ora. Incuranti del caldo e del sole a picco sull’erba dello stadio Colombo Gianetti i bimbi, tra i 4 e i 9 anni, si sono presentati puntualmente prima delle 16 per ritirare il proprio pettorale.

(foto: la staffetta va avanti anche nel cuore della nottata)

12062022