UBOLDO- E’ da sempre uno dei prodotti di disegno industriale più famosi al mondo e simbolo del design italiano. E’ apparsa, e continua ad apparire, in moltissimi film: l’immagine più famosa è quella di Audrey Hepburn e Gregory Peck nel film “Vacanze romane”.

E’ la mitica Vespa, lo scooter della Piaggio, brevettato il 23 aprile del 1946, su progetto dell’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio.

La mitica Vespa sarà protagonista a Uboldo domenica 26 giugno grazie alla nuova iniziativa dell’associazione culturale Per Uboldo che ha organizzato il primo Vesparaduno.

“Per Uboldo in… Vespa” è l’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Uboldo, e che si svolgerà nella giornata di domenica 26 giugno in piazza degli Alpini (la piazza del mercato) a partire dalle 9. Al primo Vesparaduno sono stati invitati diversi Vespa Club della provincia e non solo. Ma l’invito che l’associazione rivolge è a tutti gli uboldesi possessori di una vespa di partecipare all’iniziativa.

Gli esemplari di Vespa saranno esposti nella piazza dove alle 11 vi sarà il momento Aperi-Gadget offerto da Per Uboldo. Alle 11,30 le Vespe si muoveranno in corteo per le vie del paese e dalle ore 12,30 street food per tutti.

“Dopo aver contribuito alla realizzazione del libro su Gianni Rodari a Uboldo, aver realizzato la mostra di arte sacra nella chiesa di San Cosma, il Concorso presepi, le visite guidate in San Cosma con gli alunni delle scuole medie come ciceroni e la serata di canti mariani sempre nella chiesa di San Cosma – spiega la Presidente dell’Associazione culturale Per Uboldo, Nunzia Venturi -, ora proponiamo al paese un momento un po’ più leggero: un raduno di Vespe con tanto di street-food. Si tratta di una iniziativa che intende far trascorrere agli uboldesi una domenica spensierata e di divertimento dando risalto all’icona per eccellenza del design italiano: la Vespa. Sarà bello ammirare tanti modelli di questo scooter da sempre amato dagli italiani e non solo. L’invito è a tutti gli uboldesi che abbiano una Vespa di tirarla fuori dal garage e lucidarla. Sarà l’occasione per mostrarla a tutti”.

