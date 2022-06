x x

SOLARO – “Anche ieri i nostri volontari e i vigili del fuoco sono stati impegnati per la bonifica dell’incendio di via Cellini fra Solaro e Cesate. Oltre a chi è intervenuto e sta intervenendo sul luogo, lasciateci ringraziare il titolare della ditta “Il Fabbro” di Solaro che oltre ad avere fornito l’acqua per spegnere il rogo ha permesso di montare la vasca di emergenza all’interno del piazzale della sua azienda”. La nota è dell’ente Parco Groane, dove negli ultimi giorni nella zona fra Solaro e Cesate i volontari dell’Aib, anti-incendio boschivo ed i vigili del fuoco sono stati chiamati a due impegnativi interventi, anche con il supporto di un elicottero.

“Ancora grazie anche alla Croce rossa di Misinto che ha portato bottigliette d’acqua per tutti i volontari” concludono dal Parco delle Groane.

(foto: la vasca anti-incendio allestita nella ditta Il Fabbro)

