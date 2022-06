x x

SARONNO – E’ ora del Running day la grande festa della corsa che trasformerà il centro di Saronno in uno spazio per la corso di piccoli e grandi. Dopo due anni di pandemia e il successo di partecipazione della staffetta 24 per un’ora torna uno degli appuntamenti più amati dagli sportivi di Saronno e del Saronnese.

L’iniziativa, arrivata alla quindicesima edizione, proporrà come tradizione una gara competitiva individuale, maschile e femminile, di 10 km organizzata come tutto l’evento dall’asd Running Saronno con l’approvazione della Fidal Comitato Regionale Lombardo, col patrocinio del Comune di Saronno ed il patronato della Regione Lombardia. Prevista anche una 5 chilometri non competetiva e la corsa dedicata ai più piccoli la Tomorrow runners.

Ecco, come rese note sul sito comunale, le norme previste dall’Amministrazione per permettere lo svolgimento della corsa.

L’area interessata dalla manifestazione sarà quella di piazza Libertà, corso Italia, piazza Avis, piazza De Gasperi, vicolo Del Lino (1° percorso), piazza Libertà, corso Italia, via San Giuseppe, via Volonterio, via Ramazzotti, via Pola, viale Rimembranze, piazza Caduti Saronnesi, via V. Monti, via Padre Reina, via Concordia, via D’Annunzio, via Sant’Antonio, via San Giuseppe, via Colombo, via Volta, piazza Aviatori d’Italia, via Cavour, piazza Avis, piazza De Gasperi, piazza Indipendenza, vicolo del Lino, via Portici, piazza Riconoscenza, via San Cristoforo, piazza Aviatori d’Italia, piazza Unità d’Italia, via Vespucci, via Colombo, via Legnani, via P. Monti, via Pellico, piazza Borella, via Gianetti, via Tommaseo, via Manzoni, via Roma, piazza Libertà (2° Percorso).

Per consentire lo svolgimento della manifestazione i divieti di sosta lungo il percorso saranno in vigore dalle 17.30 alle 23. Divieti di transito riguarderanno invece tutti i veicoli compresi quelli dei residenti dalle 19.30 alle 23.

Per cercare di ridurre i disagi dalle 14,30 saranno a sosta libera (senza zona disco e pagamento e senza limitazione ai residenti) tutti i parcheggi della città esterni al percorso e i parcheggi di piazza Repubblica, via Balaguer, via Primo Maggio, piazza Mercato, via Volpi, piazza Saragat. Continueranno ad essere a pagamento i posteggi di via Pola, via Ferrari e di Milano.

IL PROGRAMMA

ore 12:00 apertura villaggio ed iscrizioni

ore 14:00 ritiro pettorali

ore 18:30 partenza Tomorrow Runners

ore 20:15 partenza gara competitiva 10k Fidal

a seguire partenza gara 5k non competitiva

ore 21:00 pasta party

ore 21:30 premiazioni

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn