SARONNO – Amara sorpresa per 2 pendolari che tornando a prendere l’auto nel parcheggio di via Ferrari l’hanno trovata danneggiata da un albero caduto nel parcheggio di via Ferrari.

L’allarme è arrivato intorno alle 18 quando il primo proprietario delle auto rovinate si è accorto dell’accaduto e ha chiamato la polizia locale. Gli agenti hanno messo in sicurezza la zona transennandola e domani mattina la protezione civile provvederà a tagliare e rimuovere il tronco.

Pianta caduta ma di dimensioni più contenute in via Miola. E’ successo nel pomeriggio durante il momento più intenso del temporale di vento. Alcuni presenti, nei pressi della rotonda con via Roma, hanno dato l’allarme. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale che ha transennato la zona.

