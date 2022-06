x x

SARONNO – Prestigioso riconoscimento per il saronnese Simone Balestrini che durante il congresso del Distretto Rotaract 2042 ha ricevuto la “Paul Harris Fellow come prefetto distrettuale nell’anno 2021-2022”. L’appuntamento si è svolto l’altro giorno a Villa Monastero di Varenna.

“Grazie al Distretto e all’Rd Edoardo Nicolini per la bella esperienza e il riconoscimento!” dice Balestrini.

Il titolo “Paul Harris Fellow” è stato assegnato “in segno di apprezzamento e riconoscenza per il tangibile e significativo apporto nel promuovere una miglior comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra popoli di tutto il mondo”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: Simone Balestrini è stato premiato a Varenna durante il congresso del Distretto Rotaract 2042)

30062022