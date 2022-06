x x

ORIGGIO – Incidente stradale oggi alle 12.40, coinvolto un giovane in monopattino, che ha avuto bisogno di cure mediche. L’episodio è avvenuto in via Saronnino, sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno intervenuta con ambulanza del Sos Uboldo, e poi è arrivata anche l’automedica di Varese.

Il ferito, di 25 anni, ha riportato lesioni e contusioni varie ed è stato infine ricoverato all’ospedale di Legnano, per le cure del caso, non è apparso in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e stabilire le responsabilità dell’accaduto; ed hanno raccolto le testimonianze dei presenti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

30062022