x x

SARONNO – “Abito in via Mazzini, cosa devo fare esattamente?”, “Ho sentito che ho diritto ad un pass per la sosta quanto tempo ho per richiederlo?”, “Posso circolare e posteggiare anche nel resto della Ztl?”, “Da quando scatteranno le multe?”. Sono alcune delle domande che si possono sentire, negli ultimi due giorni, agli sportelli della Saronno Servizi ex municipalizzata che in città gestisce le aree di sosta e dove in questi giorni sono arrivati molti residenti della zona che entrerà nella ztl da lunedì 4 luglio, a chiedere informazioni.

Alcuni si sono organizzati mandando un unico delegato per diverse famiglie, altri si sono limitati ad una telefonata. Del resto la confusione e l’incertezza è tanta dopo l’annuncio, con poche informazioni pratiche, dell’immenente allargamento della zona a traffico limitato anche a via Mazzini.

LE NOVITA’

Il provvedimento principale vedrà l’ampliamento della zona a traffico limitato del centro cittadino nel tratto di via Mazzini compreso tra via Antici e via Marconi, “così da migliorare l’utilizzo in sicurezza della carreggiata per chi va a piedi o in bicicletta”. Il tratto di strada è già un senso unico e sostanzialmente quando si arriveròà in via Antici invece che scegliere se inserirsi in via Marconi da via Mazzini o da Vittorio Veneto (quella che costeggia l’Ignoto Militi) si potrà percorrere solo quest’ultima.

Inoltre in via Mazzini, via Antici, via Vittorio Veneto e via Leopardi sarà in vigore la riduzione della velocità massima consentita, che non potrà superare i 30 chilometri all’ora.

COSA CAMBIA PER I RESIDENTI

Potranno continuare a transitare in via Mazzini come i mezzi per carico e scarico (questi ultimi però solo dalle 6 alle 13 dal lunedì a venerdì) ma dovranno richiedere un pass per lasciare l’auto in sosta nei parcheggi lungo la via che ovviamente diventeranno off limits per tutti gli altri automobilisti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn