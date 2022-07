x x

ORIGGIO – GERENZANO – E’ pesante il bilancio degli incendi che nelle ultime ore hanno interessato la zona del Saronnese da Gerenzano a Origgio. Quest’ultimo incendio avvenuto intorno alle 16,30 nella zona industriale tra via Saronnino e via Per Lainate è stato domato nella serata di ieri dopo aver divorato migliaia di metri quadrati di terreno agricolo. Pesanti anche le percussioni sulla circolazione con la polizia locale costretta a deviare il traffico per permettere alle 4 quattro squadre dei vigili del fuoco presenti sul posto di operare rapidamente e in sicurezza.

Ancora più pesante il bilancio dell’incendio scoppiato a mezzogiorno in via Inglesina a Gerenzano. I vigili del fuoco di Saronno affiancati da una ventina di altri colleghi arrivati dalle province di Varese, Milano e Como hanno lottato contro le fiamme scoppiate in un terreno agricolo. I pompieri con il supporto della protezione civile e dei carabinieri (che hanno provveduto a deviare il traffico) hanno prima arginato le fiamme per evitare che raggiungessero una fattoria e poi hanno domato tutti i focolai. Oltre ad aver divorato cinque ettari di campo l’incendio ha distrutto alcuni spazi un’azienda florovivaistica provocando anche la morte di 6 animali.

