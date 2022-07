x x

SARONNO – CARONNO PERTUSELLA – “Vi comunico con gioia che, al mio rientro dalla Francia come fidei donum, l’Arcivescovo mi invierà presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno per l’accoglienza dei pellegrini e dei penitenti”.

Sono le parole con cui don Massimiliano Bianchi, annuncia il suo arrivo da settembre al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno. Originario di Caronno Pertusella è stato ordinato sacerdote nel 2004. E’ stato “fidei donum” nella diocesi di Belley-Ars e cappellano del Santuario di Ars tanto che nel 2020 ha accompagnato la reliquia del Curato d’Ars nel suo pellegrinaggio nella diocesi di Milano.

Non si occuperà solo del Santuario: “Contemporaneamente, in qualità di Missionario della Misericordia sarò chiamato alla predicazione di ritiri, esercizi, momenti vari di formazione, in vista anche del Giubileo del 2025, che ad aprile il Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione nel nostro ultimo incontro con il Papa ci ha affidato con particolare cura”.

