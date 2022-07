x x

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del comune di Gerenzano, riguardante la moria dei pesci nel fontanile del Parco dei Mughetti.

Informiamo che martedi 5 luglio i tecnici del Plis dei Mughetti e l’ufficio igiene ambientale hanno effettuato un sopralluogo al fontanile di San Giacomo constatando la morìa di alcuni pesci e valutando la situazione per gli interventi necessari.

La recente sofferenza della fauna ittica nella testa del fontanile di San Giacomo è dovuta alla diminuzione della concentrazione di ossigeno, provocata da due fattori: l’abbassamento della falda (quindi la riduzione dell’acqua in entrata) e le elevate temperature. A questi si sommano le dimensioni del bacino, insufficienti per contenere un numero elevato di pesci.



Nei prossimi giorni verranno eseguiti i seguenti interventi: grazie al progetto Clear del parco dei Mughetti, la rimozione dei pesci morti e la riduzione della fauna ittica, mediante la rimozione delle specie esotiche (ovvero quelle specie che naturalmente non dovrebbero vivere nei nostri corsi d’acqua ma che vengono immesse dall’uomo), riempimento con acqua fresca e pulita.



Questi fenomeni danno testimonianza anche sul nostro territorio del cambiamento climatico globale. Dovremo quindi impegnarci tutti in prima persona per ridurre il nostro impatto e adottare stili di vita sostenibili.

08072022